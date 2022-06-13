В Челябинске решили поднять стоимость проезда в автобусах на 25 процентов

Челябинские перевозчики решили поднять стоимость проезда на 25%. Как передает корреспондент РИА «Новый День», о подобном желании заявили предприниматели, обслуживающие 15 городских и 3 пригородных маршрута и работающие по нерегулируемому тарифу.
Челябинские перевозчики решили поднять стоимость проезда на 25%. Как передает корреспондент РИА «Новый День», о подобном желании заявили предприниматели, обслуживающие 15 городских и 3 пригородных маршрута и работающие по нерегулируемому тарифу.
Свежие комментарии