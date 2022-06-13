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В Челябинске решили поднять стоимость проезда в автобусах на 25 процентов

В Челябинске решили поднять стоимость проезда в автобусах на 25 процентов

Челябинские перевозчики решили поднять стоимость проезда на 25%. Как передает корреспондент РИА «Новый День», о подобном желании заявили предприниматели, обслуживающие 15 городских и 3 пригородных маршрута и работающие по нерегулируемому тарифу.

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