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Поварёнок с лучшими рецептами

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Мусабаха с салатом из помидоров

Мусабаха с салатом из помидоров

Мусабаха — это теплый, по-деревенски простой ближневосточный завтрак (или обед), состоящий из цельного и крупно размятого нута в жидком соусе из тахини, лимонного сока и чеснока.

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