Американцы попали в плен в Ясиноватовской «мясорубке»: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 29 ноября 2023 года Юлия СоколоваРазгром группировки ВСУ в районе поселка Ясиноватая под Донецком, о котором стало известно по сообщениям Минобороны РФ, вылился для украинской армии крупными потерями общей численностью в 700 человек.
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