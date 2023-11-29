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Американцы попали в плен в Ясиноватовской «мясорубке»: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 29 ноября 2023 года

Американцы попали в плен в Ясиноватовской «мясорубке»: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 29 ноября 2023 года

Американцы попали в плен в Ясиноватовской «мясорубке»: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 29 ноября 2023 года Юлия СоколоваРазгром группировки ВСУ в районе поселка Ясиноватая под Донецком, о котором стало известно по сообщениям Минобороны РФ, вылился для украинской армии крупными потерями общей численностью в 700 человек.

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