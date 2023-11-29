Американцы попали в плен в Ясиноватовской «мясорубке»: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 29 ноября 2023 года Юлия СоколоваРазгром группировки ВСУ в районе поселка Ясиноватая под Донецком, о котором стало известно по сообщениям Минобороны РФ, вылился для украинской армии крупными потерями общей численностью в 700 человек.