Выяснилось, кому грозит пророчество московского чудотворца Аристоклия о России

Святой Аристоклий Московский оставил свои предсказания о будущем России и всего мира. Время предантихриста уже ощущается в ряде западных стран, где наблюдается угасание традиционных ценностей, отказ от веры, нежелание раскаяться в своих грехах и следовать праведной жизни.
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