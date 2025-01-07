ИАНЕД
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИАНЕД

705 подписчиков

Выяснилось, кому грозит пророчество московского чудотворца Аристоклия о России

Святой Аристоклий Московский оставил свои предсказания о будущем России и всего мира. Время предантихриста уже ощущается в ряде западных стран, где наблюдается угасание традиционных ценностей, отказ от веры, нежелание раскаяться в своих грехах и следовать праведной жизни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх