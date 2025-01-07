Выяснилось, кому грозит пророчество московского чудотворца Аристоклия о России

Святой Аристоклий Московский оставил свои предсказания о будущем России и всего мира. Время предантихриста уже ощущается в ряде западных стран, где наблюдается угасание традиционных ценностей, отказ от веры, нежелание раскаяться в своих грехах и следовать праведной жизни.