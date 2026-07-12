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Аргументы недели

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В Москве жертвой мошенников стала семья дипломатов

В Москве жертвой мошенников стала семья дипломатов

В Москве жертвами телефонных аферистов стали профессиональные дипломаты: 77-летний бывший генеральный консул России в Монголии и его жена.

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