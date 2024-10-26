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Адриатическая лига. «Партизан» – КРКА, «Задар» встретится с «Црвеной Звездой»

Сербский «Партизан» примет словенский клуб КРКА, хорватский «Задар» встретится с сербской «Црвеной Звездой».

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