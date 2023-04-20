ОДЕССКИЕ ШУТОЧКИ...

Фира жалуется подружке: — Сонечка, до чего же мине бесит вот эта безответственность у мужиков! — А шо такое? — Согласись, ну если сказал, шо на неделю в командировке, таки зачем раньше на два дня приезжать! *** Молодой человек приехал в Одессу на лечение, идет по Дерибасовской, останавливает пожилую, весьма элегантную одесситку: — Бабуля, подскажите, как мне побыстрее попасть в больницу? — Ой, ну шо за молодежь пошла! Ты мне скажи еще разок «бабуля» – и мигом там окажешься! *** Одесситка в гостях у подруги : -Соня, тебе сахара в чай положить 5 кусков или 6? -Циля, можешь 3.