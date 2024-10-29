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Политика как она есть

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В Луганске сообщают о прилёте и мощном взрыве

В сети публикуют видео того, как в небо поднялся столб дыма. Вместе с этим ТАСС пишет, что в городе, предположительно сработала система противовоздушной обороны (ПВО), а задымление происходит в районе железнодорожного вокзала.

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