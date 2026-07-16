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В Кремле прокомментировали отставку министра обороны Украины Федорова

В Кремле прокомментировали отставку министра обороны Украины Федорова

Для Москвы кадровые изменения в правительстве Украины не имеют принципиального значения. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отставку министра обороны Украины Михаила Федорова, передает РИА Новости.

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