В ООН прокомментировали публикацию воюющей на стороне киевского режима ЧВК из США

ИМ

Ильдус Мамлеев

Наёмники пропавшие в плен, это бесплатная рабочая сила, на самом вредном производстве, строительстве дорог за полярный кругом и на урановых рудниках, только за пайку, пока не сдохнут. Их просто нет в природе, ни для кого. Они сами избрали свою судьбу.