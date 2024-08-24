Все несут одинаковую ответственность в отношении прав человека и защиты гражданского населения, заявил 23 августа официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в комментарии к фото с минометом на детской площадке, опубликованной выступающей за киевский режим американской ЧВК Forward Observation Group (FOG ).
В ООН прокомментировали публикацию воюющей на стороне киевского режима ЧВК из США
Комментарии
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Eduard
Вообще этих ублюдков живыми не брать!
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11 час.
ХА
Харченко Александр
Это очень хороший материал для обмена на наших "торговых представителей", типа Боширов
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38 мин.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Наёмники пропавшие в плен, это бесплатная рабочая сила, на самом вредном производстве, строительстве дорог за полярный кругом и на урановых рудниках, только за пайку, пока не сдохнут. Их просто нет в природе, ни для кого. Они сами избрали свою судьбу.
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5 мин.
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