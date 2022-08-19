В Крыму полицейские обеспечили безопасность гостей и участников фестиваля «Таврида.АРТ»

На побережье Черного моря в бухте Капсель под Судаком завершился фестиваль «Таврида.АРТ». Безопасность четырех тысяч участников и двадцати тысяч гостей арт-кластера обеспечили сотрудники полиции во взаимодействии с представителями других правоохранительных структур.