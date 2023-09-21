Сотрудники СБУ начали массово избавляться от квартир в Луганске

лл

лина любимцева

Нужно не продавать эти квартиры. а конфисковывать в пользу тех местных граждан, которые потеряли жилье из-за обстрелов ВСУ. Или выделять это жилье детям-сиротам, родители которых погибли из-за тех же самых обстрелов.