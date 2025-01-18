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Франция обиделась за наведение российских систем ПВО на ее самолет

Франция обиделась за наведение российских систем ПВО на ее самолет

Франция назвала неприемлемым наведение радара ПВО России на свой самолет Российский радар был наведен на французский самолет-разведчик, заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

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Комментарии
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николай николай
Сшибать однозначно
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5 час.
Кошмар
И чего истерить? Подумаешь, лётчик обосрался... В следующий раз перед полётом пусть клизму ставит...😀
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4 час.
Юрий Стенякин
памперсы
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