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Денежные приметы: 15 способов привлечь богатство

Денежные приметы: 15 способов привлечь богатство

Существует большое количество народных примет о деньгах, которые имеют свои историю и значение. Доказано, что вера в определенные действия повышает энергетику человека и его уверенность в себе.

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