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Боец «Кракена»: оборону ВС РФ в зоне СВО невозможно прорвать

Боец «Кракена»: оборону ВС РФ в зоне СВО невозможно прорвать

Украинский военный одного из элитных подразделений ВСУ «Кракен» рассказал журналисту Роману Бебеху, что русские подготовили «шикарную» линию обороны, которую было невозможно прорвать во время летнего контрнаступления.

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