Безмерно люблю русский народ: певец Аль Бано заявил о желании спеть в Донбассе

Global Look Press/Alfredo Falcone/Keystone Press Agency Исполнитель хита "Феличита" итальянский певец Аль Бано дал РЕН ТВ эксклюзивное интервью, в котором признался в любви к русскому народу и России, рассказал о лайфхаке, как избежать курьезные ситуации во время русского застолья, и о желании спеть в Донбассе.
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