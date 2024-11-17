Безмерно люблю русский народ: певец Аль Бано заявил о желании спеть в Донбассе

Global Look Press/Alfredo Falcone/Keystone Press Agency Исполнитель хита "Феличита" итальянский певец Аль Бано дал РЕН ТВ эксклюзивное интервью, в котором признался в любви к русскому народу и России, рассказал о лайфхаке, как избежать курьезные ситуации во время русского застолья, и о желании спеть в Донбассе.