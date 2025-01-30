В Госдуме сообщили о росте контрафакта на маркетплейсах

Расширение перечня продукции, подлежащей обязательной маркировке, а также возможность покупателей самим бесплатно сверяться с реестром сертификатов наведут порядок на маркетплейсах и поставят заслон контрафакту.
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