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Парламентская газета

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В Госдуме сообщили о росте контрафакта на маркетплейсах

В Госдуме сообщили о росте контрафакта на маркетплейсах

Расширение перечня продукции, подлежащей обязательной маркировке, а также возможность покупателей самим бесплатно сверяться с реестром сертификатов наведут порядок на маркетплейсах и поставят заслон контрафакту.

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