Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 772 подписчика

Профессор Чеботарева: женщины лучше мужчин умеют "выживать" самостоятельно

Профессор Чеботарева: женщины лучше мужчин умеют "выживать" самостоятельно

Женщины лучше мужчин умеют "выживать" самостоятельно, рассказала "Газете.Ru" профессор кафедры детской и семейной психотерапии факультета "Консультативная и клиническая психология" МГППУ Елена Чеботарева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии