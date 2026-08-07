Профессор Чеботарева: женщины лучше мужчин умеют "выживать" самостоятельно

Женщины лучше мужчин умеют "выживать" самостоятельно, рассказала "Газете.Ru" профессор кафедры детской и семейной психотерапии факультета "Консультативная и клиническая психология" МГППУ Елена Чеботарева.
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