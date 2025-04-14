Лавров: у России и США есть понимание по возобновлению работы посольств

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил, что между Москвой и Вашингтоном существует взаимопонимание относительно шагов по восстановлению полноценной работы дипломатических миссий и решению вопросов, связанных с выдачей виз дипломатическим сотрудникам, включая тех, кто работает при ООН, где действуют особые правила.