Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 246 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Фурцев
    Будьте здоровы(что вы все передохли), а несчастному хохлу приходится ехать до дому, до хаты! Не родился украинский Мо...Посольство США в ...
  • Eduard
    Свобода исчезла? Пусть эстонская крыса платит всем зарплату,мы будим её как работодателя слушать,а даром нет!Спикер парламента...
  • Eduard
    Понятно что у этой хуторской крысы Каллас там никто не погиб,но это не значит,что мы рабы крысы!Спикер парламента...

Лавров: у России и США есть понимание по возобновлению работы посольств

Лавров: у России и США есть понимание по возобновлению работы посольств

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил, что между Москвой и Вашингтоном существует взаимопонимание относительно шагов по восстановлению полноценной работы дипломатических миссий и решению вопросов, связанных с выдачей виз дипломатическим сотрудникам, включая тех, кто работает при ООН, где действуют особые правила.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх