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Петербургский дневник

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Украинская армия 20 раз за сутки обстреляла территорию ДНР

Украинская армия 20 раз за сутки обстреляла территорию ДНР

Было выпущено 53 боеприпаса Военнослужащие украинской армии за минувшие сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 53 боеприпаса, сообщило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

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