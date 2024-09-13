Лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден высказался о речи своего коллеги из Российской Федерации о том, к чему может привести позволение Вооружённым силам киевского режима применять полученное от держав Запада вооружение против целей в глубине России.
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