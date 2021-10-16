Вчера в России стартовала перепись населения. Как она будет проходить

Алексей МашкаринПолитикаВчера в России стартовала перепись населения. Как она будет проходить В результате переписи населения возникнет электронная база данных с наиболее полными сведениями о населении России.Вернуться к статье72НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПетр ШипиловПусть перепишут всех нуворишей, которые разбогатели за счёт простых граждан. Аж потом считают поголовье всех остальных смертных.radiofree RFАх как их интересует источник дохода.Раньше переписчики этого не спрашивали.YvanА мы обязаны отвечать на такие вопросы?Rita Denisookне обязаныVGVasily GolovВчера зашел на Госуслуги,получил бланк переписи.Но не на все вопросы смог ответить.регион ясно.но населенный пункт.улица и адрес не открылись. Дом № и № квартиры заполнил.Говорят теперь надо получить код для переписчика.Чтобы повторно не переписали.Сегодня получил Qr -код для переписчика,если придет.radiofree RFОт переписи,можно отказатьсяАнна ЭржибоваКонтроль,полный контроль,и не более, хотят знать сколько дармоедов ещё в рф...... а каким цветом гр.рф. хмм... того не надо указывать?Комментировать
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