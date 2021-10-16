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Вчера в России стартовала перепись населения. Как она будет проходить

Вчера в России стартовала перепись населения. Как она будет проходить

В результате переписи населения возникнет электронная база данных с наиболее полными сведениями о населении России.

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Петр Шипилов
Пусть перепишут всех нуворишей, которые разбогатели за счёт простых граждан. Аж потом считают поголовье всех остальных смертных.
radiofree RF
Ах как их интересует источник дохода.Раньше переписчики этого не спрашивали.
Yvan
А мы обязаны отвечать на такие вопросы?
Rita Denisook
не обязаны
Vasily Golov
Вчера зашел на Госуслуги,получил бланк переписи.Но не на все вопросы смог ответить.регион ясно.но населенный пункт.улица и адрес не открылись. Дом № и № квартиры заполнил.Говорят теперь надо получить код для переписчика.Чтобы повторно не переписали.Сегодня получил Qr -код для переписчика,если придет.
radiofree RF
От переписи,можно отказаться
Анна Эржибова
Контроль,полный контроль,и не более, хотят знать сколько дармоедов ещё в рф...... а каким цветом гр.рф. хмм... того не надо указывать?

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