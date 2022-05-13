Бетербиев – о победе Бивола над Канело: «Не считаю это большим достижением. Если бы я побил человека, который на две весовых ниже, мне было бы неприятно»

Чемпион мира по боксу по версиям IBF и WBC Артур Бетербиев высказался о победе Дмитрия Бивола над абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе Саулем Альваресом.

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