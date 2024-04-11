В Хабаровском крае суд взыскал украденные деньги в пользу матери военнослужащего. Женщину обманули мошенники, и она перевела более девяти миллионов рублей на их счета.
В Хабаровском крае матери погибшего бойца СВО вернули украденные деньги
Комментарии
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BB
Belitskyi Belitskyi
Почему люди не учатся на чужих ошибках? Ведь эта тема муссируется уже не один год.
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15 час.
А Кудасов
Не сообщили о тех, кто это провернул. Похоже, ворюг не нашли. И деньги вряд ли вернут обманутой даже как матери погибшего на СВО. Хотя в заголовке сказано о возврате, а в тексте прокуратура обещала следить за процессом его.
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14 час.
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