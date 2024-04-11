В Хабаровском крае матери погибшего бойца СВО вернули украденные деньги

Почему люди не учатся на чужих ошибках? Ведь эта тема муссируется уже не один год.

А Кудасов

Не сообщили о тех, кто это провернул. Похоже, ворюг не нашли. И деньги вряд ли вернут обманутой даже как матери погибшего на СВО. Хотя в заголовке сказано о возврате, а в тексте прокуратура обещала следить за процессом его.