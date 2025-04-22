Российские военнослужащие ликвидировали португальских наемников под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР).
Российский боец рассказал о ликвидации португальских наемников в ДНР
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ
От души желаю ВСЕМ , обосранным "гусям удачи" жестокого окончания их никчемной жизни на Русской земле, временно оказавшейся под взбесившейся шайкой бандерлогов. Все эти твари - нелюди, ни один из них не достоин и капли снисхождения. Всех - на фарш для могильных червей! Земля вам, питекантропы - стекловатой. Слава Русскому Солдату , Воину Освободителю!
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