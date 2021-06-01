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Либералы плачут и винят во всем государство

Либералы плачут и винят во всем государство

Закрылось очередное либеральное издание, которое просуществовало, страшно сказать, 21 год. Издание это называется Newsru.

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Виктория Виктория
Либерал у либерала дубинку украл....
Александр Пятнистый
Действительно, их контент никому не интересен. Потому и их деятельность никому не нужна.
Надежда
Еще бы кислотный дождик прикрылся, а то руководство набрало сопливых и абсолютно беспринципных ведущих и всё деньги у зрителей клянчут, исполняя арию "мы сами не мЭстные..."
Валерий Пашнин
Наконец то они (либералы) поняли, что они нам не нужны.
Валерий Пашнин
Наконец то они (либералы) поняли, что они нам не нужны.
Наталия
Так легко они не сдадутся, будут искать и найдут новые лазейки в умы наших людей. Именно полная беспринципность и эта настырность являются их главными отличиями от нормальных русских людей.

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