Либералы плачут и винят во всем государство

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаЛибералы плачут и винят во всем государство Закрылось очередное либеральное издание, которое просуществовало, страшно сказать, 21 год. Издание это называется Newsru.Вернуться к статье63НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВВВиктория ВикторияЛиберал у либерала дубинку украл....Александр ПятнистыйДействительно, их контент никому не интересен. Потому и их деятельность никому не нужна.НадеждаЕще бы кислотный дождик прикрылся, а то руководство набрало сопливых и абсолютно беспринципных ведущих и всё деньги у зрителей клянчут, исполняя арию "мы сами не мЭстные..."Валерий ПашнинНаконец то они (либералы) поняли, что они нам не нужны.Валерий ПашнинНаконец то они (либералы) поняли, что они нам не нужны.ННаталияТак легко они не сдадутся, будут искать и найдут новые лазейки в умы наших людей. Именно полная беспринципность и эта настырность являются их главными отличиями от нормальных русских людей.Комментировать
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