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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маклеллан выбыл из борьбы за пост тренера «Коламбуса». «Блю Джекетс», тренеру и «Лос-Анджелесу» не удалось договориться

Об этом сообщает журналист The Athletic Аарон Порцлайн. «Мне сообщили, что Тодд Маклеллан выбыл из борьбы за пост следующего тренера «Коламбуса».

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