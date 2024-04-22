Петербург представил свой потенциал белорусским туристам

Выставка-ярмарка «Отдых-2024» состоялась в Минске В Минске прошла выставка-ярмарка «Отдых-2024», которая объединила более 300 профессиональных экспонентов из Беларуси и еще восьми государств, а также 27 регионов РФции.
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