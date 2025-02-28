БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Кто передаёт Ротшильдам госактивы Узбекистана?

Кто передаёт Ротшильдам госактивы Узбекистана?

Иностранцы получат в управление некоторые стратегические активы центральноазиатской страны Не так давно власти Узбекистана сообщили, что пакеты акций 18 госкомпаний и банков передаются в «доверенное управление» иностранному фонду Franklin Templeton, который должен подготовить их к приватизации.

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