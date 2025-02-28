Кто передаёт Ротшильдам госактивы Узбекистана?

Иностранцы получат в управление некоторые стратегические активы центральноазиатской страны Не так давно власти Узбекистана сообщили, что пакеты акций 18 госкомпаний и банков передаются в «доверенное управление» иностранному фонду Franklin Templeton, который должен подготовить их к приватизации.