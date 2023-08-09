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«Сочи» арендовал защитника сборной Нигерии U20 Агбалку

«Сочи» арендовал защитника сборной Нигерии U20 Агбалку

Российский клуб объявил о подписании Соломона Агбалки на правах аренды. Защитник перешел из нигерийского «Брод Сити».

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