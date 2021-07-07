Аргентина сыграет с Бразилией в финале Кубка Америки

Сборная Аргентины победила Колумбию (1:1, 3:2 по пен.) в полуфинале Кубка Америки и сыграет в решающем матче с Бразилией в ночь на воскресенье.
Популярные статьи
- Дуэйн «Скала» Джонсон – о фотографии рядом с Шаком и Баркли: «Просто я был без обуви»
- Колосков об отказе Черчесова от неустойки: «Поступил как настоящий мужчина. Понял, что результата не было»
- Светлана Журова: «Все социологические рейтинги показывают, что люди в Крыму более довольны, чем, например, люди в Сибири»
Свежие комментарии