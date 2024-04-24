Арестованный замминистра обороны заявил о незаконности проводимого расследования

«Ъ»: арестованный замминистра Иванов назвал незаконным расследование против него Арестованный заместитель министра обороны Тимур Иванов и трое его адвокатов настаивают на незаконности проводимого против него расследования, сообщает «Ъ».
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