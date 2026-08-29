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Показания предполагаемого организатора терактов 11 сентября исключили из дела

Показания предполагаемого организатора терактов 11 сентября исключили из дела

Суд в США признал недопустимыми показания Халида Шейха Мухаммеда, обвиняемого в организации терактов 11 сентября 2001 года.

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