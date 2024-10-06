Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Наверху предложили ввести налог на бездетность по аналогии с тем, что действовал в СССР

Наверху предложили ввести налог на бездетность по аналогии с тем, что действовал в СССР

Avia.pro - СМИ Все это предложил Гуру-лев - видео внизу статьи. Введение налога на бездетность — это не просто экономическая мера, это целый шаг к восстановлению демографической справедливости и спасению будущего поколения! Мы слишком долго позволяли людям избегать самой главной миссии на земле — продолжения рода.

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Комментарии
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мирас Закироув
Читай болван ниже!
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22 мин.
мЗ
мирас Закироув
Я платил 6%, пусть платят. не меньше!
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20 мин.
Николай Галыгин
Об этом пишу уже не однократно налог надо было вводить еще 10 лет назад,иначе нам как государству писец
Ответить
2 мин.

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