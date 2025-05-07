Джонатан Гивони: «Влад Голдин большой и атлетичный. Скорее всего, получит роль в одном из клубов НБА»

Эксперт по драфту НБА побывал на тренировке российского игрока в Лос-Анджелесе. «У 216-сантиметрового российского центрового невероятное телосложение, габариты и размах рук, больше атлетизма, чем можно было бы ожидать, и зачатки игры на периметре.