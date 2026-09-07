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Ивановские новости

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В Ивановской областной больнице провели уникальную операцию на сердце спортсмена

В Ивановской областной больнице провели уникальную операцию на сердце спортсмена

Пациенту с отрывом хорд митрального клапана и атеросклеротическим поражением коронарных сосудов провели уникальную операцию: сохранили собственный клапан, восстановив его структуру, и реконструировали сосуды.

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