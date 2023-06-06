Какой сегодня праздник: 6 июня – День русского языка

Каждый год 6 июня в России празднуют Пушкинский день, известный также как День русского языка. Именно в этот день – 6 июня (по новому стилю) 1799 года – в Москве родился Саша Пушкин.
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