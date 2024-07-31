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Пентагон не стал комментировать возможную причастность Израиля к убийству Хании

Пентагон не стал комментировать возможную причастность Израиля к убийству Хании

Глава Пентагона Ллойд Остин 31 июля заявил, что у него нет ответа на вопрос о возможной причастности Израиля к убийству главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, а также о том, было ли американское руководство заранее уведомлено об атаке.

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