Пентагон не стал комментировать возможную причастность Израиля к убийству Хании

Глава Пентагона Ллойд Остин 31 июля заявил, что у него нет ответа на вопрос о возможной причастности Израиля к убийству главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, а также о том, было ли американское руководство заранее уведомлено об атаке.