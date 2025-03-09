Разгром под Курском: «Плаху» для самых убежденных бандеровцев Москва сворачивает в кольцо

ВТ

Василий Топчий

Из чего, по логике, возможен единственный вывод: Москва была уверена, что исход СВО в целом в тот период решался вовсе не в курских деревнях, полях и перелесках. А под Покровском, Часов Яром и Торецком. Где и гремели самые ожесточенные бои с врагом. И куда мы стягивали все резервы. Если бы наш Генштаб думал иначе, тогда он за месяц-полтора определенно смог бы без особых проблем перебросить как раз под Курск из глубокого тыла и с других направлений дополнительные войсковые резервы оперативного масштаба. Затем, пользуясь абсолютным превосходством в воздухе, полностью блокировать тыловое снабжение сравнительно небольшого (примерно 20 на 20 километров) плацдарма противника. КОММЕНТАРИИ ИЗЛИШНИ.😡