Медвежий угол
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Медвежий угол

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Разгром под Курском: «Плаху» для самых убежденных бандеровцев Москва сворачивает в кольцо

Разгром под Курском: «Плаху» для самых убежденных бандеровцев Москва сворачивает в кольцо

С крупной группировкой врага на этом направлении Москва решила, наконец, покончить. Заодно избавив Зеленского от глупых иллюзий на будущих переговорах Начало марта в зоне боевых действий под Курском сложилось так, что окрепла уверенность: до апреля украинская группировка в здешних краях наверняка не доживет.

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Из чего, по логике, возможен единственный вывод: Москва была уверена, что исход СВО в целом в тот период решался вовсе не в курских деревнях, полях и перелесках. А под Покровском, Часов Яром и Торецком. Где и гремели самые ожесточенные бои с врагом. И куда мы стягивали все резервы. Если бы наш Генштаб думал иначе, тогда он за месяц-полтора определенно смог бы без особых проблем перебросить как раз под Курск из глубокого тыла и с других направлений дополнительные войсковые резервы оперативного масштаба. Затем, пользуясь абсолютным превосходством в воздухе, полностью блокировать тыловое снабжение сравнительно небольшого (примерно 20 на 20 километров) плацдарма противника. КОММЕНТАРИИ ИЗЛИШНИ.😡
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12 час.
Балу -
Чем больше их там сдохнет - тем дольше в бандерлогии будет тишина... Желательно убить их всех...
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11 час.
карюкалов вячеслав
Это точно.
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7 час.
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