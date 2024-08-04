Диетолог назвал опасные состояния, при которых тянет на сладкое

Global Look Press/m3/http://imagebroker.com/#/search/ Тяга к сладкому может быть вызвана опасными состояниями, которые требуют вмешательства специалистов, заявил врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов.
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