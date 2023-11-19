20+ крутышек, которые взяли и откопали в горах барахла маленькие сокровища

Историй про то, как люди отыскали на барахолке бриллианты или дизайнерскую одежду, довольно много. Трудно в них не поверить, когда счастливчики выкладывают фото с потрясающими вещицами, купленными за сущие копейки.
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