Наш знает, как девушке угодить

Глава Обнинска подарил набор для стирки и мочалку пловчихе Алине Гайфутдиновой, завоевавшей три бронзовые медали на чемпионате Европы в ПарижеНа встрече с Алиной мэр вручил ей пакет с подарками, в котором были: антижир, капсулы для стирки, средство для чистки труб, пряник и мочалка.