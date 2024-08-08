Даша Зайцева/«Газета.Ru» 📷 Скажите, а вас тоже соцсети завалили роликами а-ля «Сколько мужчина должен на тебя тратить?» Подходит молодой паренек к москвичке и спрашивает: «Сколько ты зарабатываешь в месяц?» Иные мнутся, но большинство режет прямо в лоб: пятьсот тысяч, миллион, два! Какие-то фантастические суммы.
Почему россиянок учат быть содержанками
Комментарии
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Сергей Seregin
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9 час.
Майя Maja
"Сегодня девочек со школьных лет учат обратному: как выгоднее продать себя, чтобы ничего не делать, не учиться и не работать. Жуть какая." с. Где учат -то? И кто учит? Расскажи ты нам тут подробнее с доказательствами Анастасия Миронова, которая написала столь идиотский пост 24.07.2024. Та самая блогерша с инстанграма и ю-туба, которой покоя не дает слава инстасамок дешевого разлива? Врет все, да еще с таким обсасыванием взрослым людям подает чушь несусветную, что становится ясно именно она и есть та самая дура недалекая, бродившая в подвалах своих уродских подростковых фантазий. Будучи взрослой теткой, так и не научилась правильно писать тексты. Дневники малолетней недалекой дурочки, мечтавшей стать проституткой, а теперь делающая физиономию свою страшную противогазом - ее кредо в инете и реальная жизнь. .
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8 час.
Дмитрий Бакланов
Ну ты то сама не проститутка, но с нищебродом жизнь не свяжешь....
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2 час.
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