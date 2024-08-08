ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 638 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера Федорова
    Аха... в смысле без смысла)."Если ты не замуж...
  • Воробей
    И это чмо болотное претендует на звание психолога? Куда мир катится?! С такими экспертами уровень разводов точно не б...Мужчины потеряли ...
  • Владимир Соколов
    почему бы и не подумать))сама придумала, сама и решит))Муж гордится тем,...

Почему россиянок учат быть содержанками

Почему россиянок учат быть содержанками

Даша Зайцева/«Газета.Ru» 📷 Скажите, а вас тоже соцсети завалили роликами а-ля «Сколько мужчина должен на тебя тратить?» Подходит молодой паренек к москвичке и спрашивает: «Сколько ты зарабатываешь в месяц?» Иные мнутся, но большинство режет прямо в лоб: пятьсот тысяч, миллион, два! Какие-то фантастические суммы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Seregin
👍
Ответить
9 час.
Майя Maja
&quot;Сегодня девочек со школьных лет учат обратному: как выгоднее продать себя, чтобы ничего не делать, не учиться и не работать. Жуть какая.&quot; с. Где учат -то? И кто учит? Расскажи ты нам тут подробнее с доказательствами Анастасия Миронова, которая написала столь идиотский пост  24.07.2024.  Та самая блогерша с инстанграма и ю-туба, которой покоя не дает слава инстасамок дешевого разлива? Врет все, да еще с таким обсасыванием взрослым людям подает чушь несусветную, что становится ясно именно она и есть та самая дура недалекая, бродившая в подвалах своих уродских подростковых фантазий. Будучи взрослой теткой, так и не научилась правильно писать тексты.  Дневники малолетней недалекой дурочки, мечтавшей стать проституткой, а теперь делающая физиономию свою страшную противогазом - ее кредо в инете и реальная жизнь. .
Ответить
8 час.
Дмитрий Бакланов
Ну ты то сама не проститутка, но с нищебродом жизнь не свяжешь....
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх