Почему россиянок учат быть содержанками

Майя Maja

"Сегодня девочек со школьных лет учат обратному: как выгоднее продать себя, чтобы ничего не делать, не учиться и не работать. Жуть какая." с. Где учат -то? И кто учит? Расскажи ты нам тут подробнее с доказательствами Анастасия Миронова, которая написала столь идиотский пост 24.07.2024. Та самая блогерша с инстанграма и ю-туба, которой покоя не дает слава инстасамок дешевого разлива? Врет все, да еще с таким обсасыванием взрослым людям подает чушь несусветную, что становится ясно именно она и есть та самая дура недалекая, бродившая в подвалах своих уродских подростковых фантазий. Будучи взрослой теткой, так и не научилась правильно писать тексты. Дневники малолетней недалекой дурочки, мечтавшей стать проституткой, а теперь делающая физиономию свою страшную противогазом - ее кредо в инете и реальная жизнь. .