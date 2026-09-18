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Куда рвануть за кайфом на этой неделе: от скульптур оттепели до грибных бранчей

Куда рвануть за кайфом на этой неделе: от скульптур оттепели до грибных бранчей

Осень уже постучалась в окно, а это значит, что самое время окунуться в вихрь ярких впечатлений. Пока кто-то грустит по лету, мы с вами будем зажигать на вечеринках, открывать для себя новые вкусы и заряжаться искусством.

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