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Всё о женщинах

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Психолог сочла неэффективным возможное введение самозапрета покупок на маркетплейсах

Психолог сочла неэффективным возможное введение самозапрета покупок на маркетплейсах

Мера не поможет гражданам избавиться от привычки импульсивно приобретать товары. В этом случае важно развивать силу воли и планировать бюджет, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» кандидат психологических наук Жанна Сугак.

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