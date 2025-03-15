Психолог сочла неэффективным возможное введение самозапрета покупок на маркетплейсах

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Мера не поможет гражданам избавиться от привычки импульсивно приобретать товары. В этом случае важно развивать силу воли и планировать бюджет, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» кандидат психологических наук Жанна Сугак.