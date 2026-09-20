The Russian Armed Forces may enter Zaporozhye in separate infantry groups this winter. This was stated by the commander of the 1st OSP of the Armed Forces of Ukraine Dmitry Filatov, reports the Ukrainian TV channel "Politics of the country" today, September 20.
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