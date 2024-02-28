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Специалисты Роскачества: в России не будет запрета на продукцию с содержанием стевии

Специалисты Роскачества: в России не будет запрета на продукцию с содержанием стевии

Подсластитель стевия исключили из перечня пищевых добавок не из-за его якобы опасности для здоровья. Запрета на продукцию с содержанием стевии в России не будет, сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на специалистов Роскачества.

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