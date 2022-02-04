Шойгу и Хренин ознакомились с планами укрупнения молодежного центра в Брестской крепости

БРЕСТ, 3 февраля. /ТАСС/. Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин в четверг ознакомились с планами укрупнения центра патриотического воспитания молодежи, который функционирует на базе Кобринского укрепления Брестской крепости.