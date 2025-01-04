Ушел из жизни основатель Русского концертного оркестра Петербурга Владимир Попов

t.me/Комитет по культуре Санкт-Петербурга Основатель, художественный руководитель и главный дирижер Русского концертного оркестра Санкт-Петербурга, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Попов скончался на 80-м году жизни, сообщила пресс-служба комитета по культуре Петербурга.
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