КНДР назвала обвинения США о военных в России «грязными маневрами»

Обвинения в адрес Пхеньяна относительно отправки военных в Россию являются «грязными маневрами» США и их союзников, направленными на сокрытие собственных преступлений и затягивание конфликта на Украине, заявил первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким 26 октября на неформальной встрече Совбеза ООН.
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