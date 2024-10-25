КНДР назвала обвинения США о военных в России «грязными маневрами»

Обвинения в адрес Пхеньяна относительно отправки военных в Россию являются «грязными маневрами» США и их союзников, направленными на сокрытие собственных преступлений и затягивание конфликта на Украине, заявил первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким 26 октября на неформальной встрече Совбеза ООН.